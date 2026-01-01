Was ist eine .capital-Domain?

Eine .capital-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für den Finanz- und Investmentsektor entwickelt wurde. Sie eignet sich hervorragend für Risikokapitalgesellschaften, Private-Equity-Gesellschaften, Finanzberater und Fintech-Unternehmen, die ihre Kompetenz und Expertise unterstreichen möchten.

Egal ob Sie eine Portfolio-Website, eine Finanzierungsplattform oder ein Beratungsunternehmen gründen, .capital verleiht Ihrer Domain sofortige Klarheit und Gewicht.

Zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen – mit einer Domain, die Wachstum signalisiert. Registrieren Sie Ihre .capital-Domain noch heute.