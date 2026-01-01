Schaffen Sie einen vertrauenswürdigen Bereich mit einer .bond-Domain.
Eine .bond-Domain eignet sich für Finanzdienstleistungen, Rechtsberater und alle anderen Lösungen, die ein hohes Maß an Vertrauen erfordern.
Was ist eine .bond-Domäne?
Ihre Website-Besucher erwarten von Ihnen Vertrauen, wenn sie nach einem vertrauenswürdigen Unternehmen suchen. Eine .bond-Domain signalisiert ihnen, dass sie hier richtig sind. Sie ist eine kluge Wahl für Unternehmen, die Wert auf sichere Finanzbeziehungen legen.
Ob Sie Mandanten bei der Verwaltung ihrer Finanzen unterstützen, ihnen rechtliche Optionen erläutern oder sie bei wichtigen Entscheidungen begleiten – eine .bond-Domain unterstreicht Ihre Botschaft klar und professionell.
Warum sollte man sich für eine .bond-Domain entscheiden?
Eine .bond-Domain ist der Schlüssel zu Glaubwürdigkeit. Sie signalisiert Besuchern, dass Sie Wert auf Vertrauen, Transparenz und langfristige Beziehungen legen. Ob Finanzen, Recht oder Beratung – sie spiegelt wider, was am wichtigsten ist: Glaubwürdigkeit. Mit einem aussagekräftigen Namen gestalten Sie Ihre Marke einfach, klar und leicht auffindbar. Sie können Ihre Marke einfach, übersichtlich und leicht auffindbar gestalten.
Im Finanzgeschäft ist Integrität das A und O, heben Sie sich daher mit einer .bond-Domain von der Masse ab.
Schaffen Sie Vertrauen mit einer .bond-Domain.
Domaininformationen für .bond
TLD
.bond
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15