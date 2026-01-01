Was ist eine .camp-Domain?

Bei einer .camp-Domain dreht sich alles um Begegnung, Lernen und Entdecken. Sei es durch Sommercamps, Fitness-Bootcamps, Technik-Workshops oder kreative Residenzen.

Es eignet sich hervorragend für Unternehmen, Gemeinschaften oder Veranstaltungen, die etwas Ansprechendes und Praktisches schaffen möchten.