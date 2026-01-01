Schaffen Sie sich Ihren eigenen Bereich mit einer .camp-Domain
CHF 57.9993 % SPARENCHF 4.09 /im 1. Jahr
Perfekt für Retreats, Outdoor-Abenteuer, Bootcamps oder kreative Treffpunkte.
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .camp-Domain?
Bei einer .camp-Domain dreht sich alles um Begegnung, Lernen und Entdecken. Sei es durch Sommercamps, Fitness-Bootcamps, Technik-Workshops oder kreative Residenzen.
Es eignet sich hervorragend für Unternehmen, Gemeinschaften oder Veranstaltungen, die etwas Ansprechendes und Praktisches schaffen möchten.
Warum sollte man eine .camp-Domain registrieren?
- Es macht Ihre Marke einprägsam – eine frische Alternative zu generischen Domains wie .com oder .org.
- Ideal für Nischenzielgruppen, da Sie Ihre Botschaften gezielt auf eine Community mit gemeinsamen Zielen zuschneiden können.
- Es eignet sich für mehr als nur Zelte. Nutzen Sie es für Programmierkurse, Kunstworkshops oder virtuelle Events.
Gestalten und erweitern Sie Ihre Events mit der richtigen Domain.
Sichern Sie sich Ihre .camp-Domain und schaffen Sie einen Raum, der zum Entdecken einlädt.
Domaininformationen für .camp
TLD
.camp
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja