Tauchen Sie mit einer .fish-Domain in Ihre Nische ein.

CHF  41.0976 % SPAREN
CHF  9.69 /im 1. Jahr

Eine .fish-Domain ist für Marken, Hobbyisten oder Anbieter von Inhalten rund um das Thema Meer und Meeresfrüchte gedacht, um Produkte oder Leidenschaften zu teilen.

.fish
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Wie ein Fisch im Wasser

Die .fish-Domain eignet sich perfekt für Angelgerätehersteller, Fischzuchtbetriebe, Aquaristik-Blogs, Fischhändler, Zoohandlungen, gemeinnützige Meeresschutzorganisationen und Hobbyisten-Communities. Sie ist außerdem ideal für Guides, Vlogger und Händler mit Schwerpunkt Angeln oder Aquaristik.
Wenn Ihre Website mit der Welt des Wassers in Berührung kommt – sei es kommerziell oder im Freizeitbereich – hilft Ihnen .fish dabei, sich online einen Namen zu machen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .fish-Domain registrieren?

Eine .fish-Domain ist spezifisch, suchmaschinenfreundlich und leicht zu merken. Sie vermittelt Besuchern genau, worum es auf Ihrer Website geht, und hilft Ihnen, sich in den Suchergebnissen und beim Branding von generischen Mitbewerbern abzuheben.
Egal ob Hobby- oder Profi-Nutzer, .fish verleiht Ihren Inhalten einen einprägsamen Aufhänger.
Bereit, Ihre Angel auszuwerfen? Registrieren Sie noch heute Ihre .fish-Domain und erweitern Sie Ihre Präsenz in der aquatischen Welt.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

