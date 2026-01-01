Verbreiten Sie Freude online mit einer .holiday-Domain
CHF 60.3992 % SPARENCHF 4.89 /im 1. Jahr
Eine .holiday-Domain eignet sich hervorragend für Reisebüros, Blogs oder Unternehmen, um saisonale Angebote und Ideen zu bewerben.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Sonnenschein statt Tabellenkalkulationen
Diese Erweiterung eignet sich perfekt für Reisebüros, Tourismusverbände, Ferienwohnungsplattformen, Lifestyle-Blogger, Urlaubsläden, Eventplaner und alle, die saisonale Produkte oder Urlaubsideen anbieten.
Es eignet sich auch hervorragend für persönliche Projekte wie Hochzeitswebseiten, Seiten für Klassentreffen oder jährliche Veranstaltungsplattformen, auf denen sich Menschen (digital oder persönlich) zum Feiern versammeln.
Warum sollte man eine .holiday-Domain registrieren?
Die Domain .holiday ist warm, einladend und beschreibend – sie hilft Ihrer Website, sich von anderen abzuheben und gibt den Nutzern einen Grund zum Klicken.
.holiday ist zudem leichter verfügbar als herkömmliche Domainendungen, sodass Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Namen finden, der perfekt zu Ihrer Marke oder Idee passt. Ob Sie verkaufen, feiern oder einfach nur teilen möchten – .holiday setzt den richtigen Ton.
Starten Sie die schönen Zeiten online – registrieren Sie noch heute Ihre .holiday-Domain und geben Sie Ihrem Publikum etwas, worauf es sich freuen kann.