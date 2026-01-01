Die Domäne, die niemals schläft

Die .city-Domain eignet sich ideal für Kommunen, Tourismusverbände, Immobilienunternehmen, lokale Nachrichtenportale, Dienstleister und stadtbezogene Blogs oder Verzeichnisse. Sie ist auch hervorragend für Bürgerinitiativen und lokale Startups geeignet.

Wenn Ihre Zielgruppe an einen bestimmten Ort gebunden ist – und Sie in der lokalen Suche erscheinen oder stadtspezifisches Vertrauen aufbauen möchten – dann ist .city die richtige Wahl.