Was bedeutet eine .lat-Domain?

Eine .lat-Domain wurde für die lebendigen und vielfältigen Gemeinschaften Lateinamerikas geschaffen. Sie bietet die Möglichkeit, die eigene lateinamerikanische Identität zu feiern und die eigene Geschichte mit der Welt zu teilen.

Ob Sie Unternehmer, Kreativer oder Gemeindevertreter sind – eine .lat-Domain hilft Ihnen, sich mit Lateinamerika und darüber hinaus zu vernetzen. Da es keine Wohnsitzvoraussetzungen oder geografischen Beschränkungen gibt, steht sie jedem offen, der sich mit dem Geist Lateinamerikas identifiziert.