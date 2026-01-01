O que significa um domínio .lat?

O domínio .lat foi criado para as comunidades vibrantes e diversas da América Latina. É uma forma de celebrar sua identidade latino-americana e compartilhar sua história com o mundo.

Seja você um líder empresarial, criativo ou comunitário, um domínio .lat ajuda você a se conectar com a América Latina e além. Além disso, sem exigências de residência ou restrições geográficas, ele está aberto a qualquer pessoa que abrace o espírito da América Latina.