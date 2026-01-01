O que é um domínio .immo?

Um domínio .immo é um domínio de nível superior focado no setor imobiliário, projetado para profissionais e empresas do mercado imobiliário. Abreviação de “Immobilien” (a palavra alemã para imóveis), é ideal para agências, incorporadoras, plataformas e corretores independentes na Europa e em outros continentes.

Seja qual for o mercado em que você atua — residencial, comercial ou de aluguel —, a extensão .immo conecta instantaneamente seu nome de domínio ao seu setor, ajudando você a atrair tráfego mais qualificado e a se destacar em um mercado competitivo.

Quer expandir sua marca imobiliária? Garanta seu domínio .immo hoje mesmo e transforme cada visita em uma nova oportunidade.