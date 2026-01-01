Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Mude-se para um imóvel com um domínio .immo

R$  224,99ECONOMIZE 85%
R$  32,99 /1º ano

Se você atua no ramo imobiliário, um domínio .immo deixa seu foco imediatamente claro.

.immo
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

Por que escolher um domínio .immo?

Torne sua marca imobiliária mais fácil de encontrar, confiar e lembrar.
  • Mostre aos compradores, locatários e investidores que seu site é sobre imóveis – logo na URL.
  • Melhore a visibilidade nos mecanismos de busca com um domínio relevante, memorável e adequado à sua região.
  • Construa confiança com os clientes usando um domínio específico do setor que agrega legitimidade.
  • Use-o para sites de agências, anúncios de imóveis, landing pages ou campanhas de geração de leads.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .immo?

Um domínio .immo é um domínio de nível superior focado no setor imobiliário, projetado para profissionais e empresas do mercado imobiliário. Abreviação de “Immobilien” (a palavra alemã para imóveis), é ideal para agências, incorporadoras, plataformas e corretores independentes na Europa e em outros continentes.
Seja qual for o mercado em que você atua — residencial, comercial ou de aluguel —, a extensão .immo conecta instantaneamente seu nome de domínio ao seu setor, ajudando você a atrair tráfego mais qualificado e a se destacar em um mercado competitivo.
Quer expandir sua marca imobiliária? Garanta seu domínio .immo hoje mesmo e transforme cada visita em uma nova oportunidade.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.