Mude-se para um imóvel com um domínio .immo
R$ 224,99ECONOMIZE 85%R$ 32,99 /1º ano
Se você atua no ramo imobiliário, um domínio .immo deixa seu foco imediatamente claro.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que escolher um domínio .immo?
Torne sua marca imobiliária mais fácil de encontrar, confiar e lembrar.
- Mostre aos compradores, locatários e investidores que seu site é sobre imóveis – logo na URL.
- Melhore a visibilidade nos mecanismos de busca com um domínio relevante, memorável e adequado à sua região.
- Construa confiança com os clientes usando um domínio específico do setor que agrega legitimidade.
- Use-o para sites de agências, anúncios de imóveis, landing pages ou campanhas de geração de leads.
O que é um domínio .immo?
Um domínio .immo é um domínio de nível superior focado no setor imobiliário, projetado para profissionais e empresas do mercado imobiliário. Abreviação de “Immobilien” (a palavra alemã para imóveis), é ideal para agências, incorporadoras, plataformas e corretores independentes na Europa e em outros continentes.
Seja qual for o mercado em que você atua — residencial, comercial ou de aluguel —, a extensão .immo conecta instantaneamente seu nome de domínio ao seu setor, ajudando você a atrair tráfego mais qualificado e a se destacar em um mercado competitivo.
Quer expandir sua marca imobiliária? Garanta seu domínio .immo hoje mesmo e transforme cada visita em uma nova oportunidade.