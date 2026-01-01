Ziehen Sie mit einer .immo-Domain ein.
Wenn Sie im Immobiliengeschäft tätig sind, macht eine .immo-Domain Ihren Fokus sofort deutlich.
Warum eine .immo-Domain wählen?
Machen Sie Ihre Immobilienmarke leichter auffindbar, vertrauenswürdiger und einprägsamer.
- Zeigen Sie Käufern, Mietern und Investoren, dass sich Ihre Website um Immobilien dreht – schon in der URL.
- Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen mit einer relevanten, einprägsamen und lokal passenden Domain.
- Schaffen Sie Vertrauen bei Ihren Kunden durch eine branchenspezifische Domain, die Seriosität ausstrahlt.
- Nutzen Sie sie für Agentur-Websites, Immobilienanzeigen, Landingpages oder Lead-Generierungskampagnen.
Was ist eine .immo-Domain?
Eine .immo-Domain ist eine auf Immobilien spezialisierte Top-Level-Domain, die speziell für Fachleute und Unternehmen der Immobilienbranche entwickelt wurde. Sie ist die Abkürzung für „Immobilien“ und eignet sich ideal für Agenturen, Bauträger, Plattformen und unabhängige Makler in ganz Europa und darüber hinaus.
Egal ob Sie im Wohnimmobilien-, Gewerbe- oder Mietimmobilienmarkt tätig sind, eine .immo-Endung verbindet Ihren Domainnamen sofort mit Ihrer Branche – und hilft Ihnen so, mehr qualifizierte Besucher anzuziehen und sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld abzuheben.
Sie möchten Ihre Immobilienmarke ausbauen? Sichern Sie sich noch heute Ihre .immo-Domain und machen Sie aus jedem Besuch eine neue Chance.
Domaininformationen für .immo
TLD
.immo
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €