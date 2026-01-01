একটি .immo ডোমেইন দিয়ে চলে যান

৳  5,029.0085% সাশ্রয়
৳  739.00 /১ম বছর

আপনি যদি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় থাকেন, তাহলে একটি .immo ডোমেইন আপনার মনোযোগ তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট করে তোলে।

.immo
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .immo ডোমেইন বেছে নেবেন?

আপনার রিয়েল এস্টেট ব্র্যান্ড খুঁজে পাওয়া, বিশ্বাস করা এবং মনে রাখা সহজ করুন।
  • ক্রেতা, ভাড়াটে এবং বিনিয়োগকারীদের দেখান যে আপনার সাইটটি রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত - সরাসরি URL থেকে।
  • প্রাসঙ্গিক, স্মরণীয় এবং স্থানীয়-বান্ধব এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করে অনুসন্ধানের দৃশ্যমানতা উন্নত করুন।
  • একটি শিল্প-নির্দিষ্ট ডোমেন ব্যবহার করে ক্লায়েন্টদের সাথে আস্থা তৈরি করুন যা বৈধতা যোগ করে।
  • এজেন্সি সাইট, সম্পত্তি তালিকা, ল্যান্ডিং পৃষ্ঠা বা লিড জেনারেশন প্রচারণার জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.immo ডোমেইন কী?

.immo ডোমেইন হল একটি রিয়েল এস্টেট-কেন্দ্রিক শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা সম্পত্তি বাজারের পেশাদার এবং ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। "ইমোবিলিয়ান" (রিয়েল এস্টেটের জন্য জার্মান শব্দ) এর সংক্ষিপ্ত রূপ, এটি ইউরোপ এবং তার বাইরেও এজেন্সি, ডেভেলপার, প্ল্যাটফর্ম এবং স্বাধীন এজেন্টদের জন্য আদর্শ।
আপনি আবাসিক, বাণিজ্যিক, অথবা ভাড়া বাজারে কাজ করুন না কেন, একটি .immo এক্সটেনশন তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ডোমেন নামকে আপনার শিল্পের সাথে সংযুক্ত করে - আপনাকে আরও যোগ্য ট্র্যাফিক আকর্ষণ করতে এবং প্রতিযোগিতামূলক স্থানে আলাদাভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে।
আপনার রিয়েল এস্টেট ব্র্যান্ডটি বাড়াতে চান? আজই আপনার .immo ডোমেইনটি সুরক্ষিত করুন এবং প্রতিটি ভিজিটকে একটি নতুন সুযোগে পরিণত করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.immo এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.immo
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।