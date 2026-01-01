একটি .estate ডোমেন দিয়ে আপনার ব্র্যান্ডের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করুন

.estate
.estate ডোমেইন কী?

একটি .estate ডোমেইন রিয়েল এস্টেট জগতের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি সম্পত্তি পরিচালনা করুন, বাড়ি তালিকাভুক্ত করুন, অথবা ব্রোকারেজ পরিচালনা করুন, এটি একটি পরিষ্কার, প্রাসঙ্গিক ওয়েব ঠিকানা প্রদান করে যা আপনার ব্যবসার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে দেখায়।
এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আইনি, পরিকল্পনাকারী, বা আর্থিক পেশাদারদের জন্যও ভালো কাজ করে।
কেন .estate ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • এটি সহজবোধ্য এবং সুনির্দিষ্ট - আপনার সাইটটি রিয়েল এস্টেট বা এস্টেট পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট সংকেত।
  • এটি এজেন্ট এবং ফার্মগুলির জন্য দুর্দান্ত - তালিকা, পরিষেবা বা সম্পত্তি পোর্টফোলিওর জন্য একটি স্মরণীয় সাইট তৈরি করুন।
  • এটি সম্পত্তির ধরণ জুড়ে নমনীয় - আবাসিক, বাণিজ্যিক বা বিলাসবহুল বাজারের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি .estate ডোমেনের মাধ্যমে আপনার ডোমেনকে আপনার পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করতে সার্চ ইঞ্জিন এবং ক্লায়েন্টদের সাহায্য করুন।
যেখানে হৃদয় থাকে সেখানেই বাড়ি। সম্পত্তি তোমার নিজের করে নাও।
.estate এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.estate
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

