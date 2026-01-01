.institute ডোমেইন সহ একজন কর্তৃপক্ষ হোন

শিক্ষা থেকে শুরু করে পেশাদার উন্নয়ন, .institute ডোমেনের মাধ্যমে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করুন।

.institute ডোমেইন কী?

একটি .institute ডোমেইন শেখা, অগ্রগতি, অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়।
আপনি কোনও গবেষণা কেন্দ্র, পেশাদার স্কুল, অথবা শিল্প থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পরিচালনা করুন না কেন, এই ডোমেইনটি আপনার ওয়েবসাইটকে একটি বিশ্বস্ত, শিক্ষাগত পরিচয় দেয়।
কেন .institute ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

  • এটি আস্থা এবং কর্তৃত্ব তৈরি করে - এটি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পেশাদার উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করে।
  • এটি একটি বিশেষ ডোমেন যা সাধারণ অনুসন্ধান শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
  • এটি প্রথম ক্লিক থেকেই লোকেদের বলে দেয় আপনি কী সম্পর্কে।
একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, আপনি যা করেন তার প্রতি আপনার আগ্রহ থাকে এবং আপনি প্রভাব ফেলতে চান। এখনই আপনার সেই স্থানের মালিক হওয়ার সময়।
.institute ডোমেনের মাধ্যমে সঠিক দর্শকদের আকর্ষণ করুন।
.institute এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.institute
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

