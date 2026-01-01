.holdings ডোমেন সহ অথরিটি প্রদর্শন করুন

৳  9,199.0031% সাশ্রয়
৳  6,379.00 /১ম বছর

বিনিয়োগকারী, অর্থ বিশেষজ্ঞ বা কর্পোরেট সত্তার জন্য, একটি .holdings ডোমেইন আস্থা এবং পেশাদারিত্বের প্রকল্প করে।

.holdings
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.holdings ডোমেইন কী?

একটি .holdings ডোমেইন অর্থ, রিয়েল এস্টেট, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট বিনিয়োগ, এমনকি ক্রিপ্টো ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি এমন কোম্পানিগুলির জন্য একটি স্পষ্ট এবং কর্তৃত্বপূর্ণ পছন্দ যারা একই ব্র্যান্ডের অধীনে সম্পদ, পোর্টফোলিও বা সহায়ক সংস্থা পরিচালনা করে।
স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতার যোগাযোগ স্থাপনকারী একটি ডোমেনের মাধ্যমে আপনার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .holdings ডোমেইন বেছে নেবেন?

.holdings ডোমেইন ব্যবহার করে একটি বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিন।

  • এটি তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ব্র্যান্ডকে বিনিয়োগ বা কর্পোরেট ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে স্থাপন করে।
  • এটি আপনার ডোমেইনকে সমস্ত সম্পর্কিত সত্তার জন্য একটি স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।
  • আপনি এমন ডোমেইন নাম পেতে পারেন যা আপনার ফার্মের অফিসিয়াল নাম বা সংক্ষিপ্তসারের সাথে মেলে।
একটি .holdings ডোমেইন ক্লায়েন্ট, বিনিয়োগকারী এবং অংশীদারদের কাছে একটি শক্তিশালী প্রথম ছাপ ফেলে।
একটি .holdings ডোমেনের মাধ্যমে আপনার আর্থিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.holdings এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.holdings
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।