.ind.in ডোমেইন ব্যবহার করে ভারতের ডিজিটাল মানচিত্রে নিজেকে স্থান দিন।

৳  1,229.0030% সাশ্রয়
৳  859.00 /১ম বছর

ভারত জুড়ে ব্যক্তি, ফ্রিল্যান্সার এবং নির্মাতাদের জন্য একটি ব্যক্তিগত ডোমেইন।

.ind-in
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .ind.in ডোমেইন বেছে নেবেন?

স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতার উপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী অনলাইন পরিচয় তৈরি করুন।
"
  • একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করুন যা স্বতন্ত্র, পেশাদার এবং ভারত-কেন্দ্রিক।
  • একটি কাস্টম ডোমেন সুরক্ষিত করুন যা প্রায়শই বিশ্বব্যাপী বিকল্পগুলির চেয়ে বেশি উপলব্ধ।
  • ভারতীয় ব্যবহারকারী এবং সার্চ ইঞ্জিনগুলির জন্য দৃশ্যমানতা এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করুন।
  • পোর্টফোলিও, ব্লগ, জীবনবৃত্তান্ত, অথবা পেশাদার ল্যান্ডিং পৃষ্ঠাগুলির জন্য এটি ব্যবহার করুন।
"
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.ind.in ডোমেইন কী?

.ind.in ডোমেইন হল একটি দেশ-নির্দিষ্ট শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা ভারতের ব্যক্তিদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ফ্রিল্যান্সার, শিক্ষার্থী, স্রষ্টা এবং পেশাদারদের জন্য উপযুক্ত যারা পরিচয় এবং অবস্থান উভয়ই প্রতিফলিত করে এমন একটি ব্যক্তিগতকৃত অনলাইন উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে চান।
আপনি একটি পোর্টফোলিও তৈরি করছেন, একটি ব্লগ চালু করছেন, অথবা অনলাইনে আপনার নাম দাবি করছেন, .ind.in আপনাকে একটি অনন্য এবং বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম দেয় যা সরাসরি ভারতীয় দর্শকদের সাথে কথা বলে।
এমন একটি ডোমেন দিয়ে আপনার চিহ্ন তৈরি করুন যা অনন্যভাবে আপনার। আজই আপনার .ind.in ডোমেন নিবন্ধন করুন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে লাইভ হন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.ind.in এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.ind.in
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।