.cab ডোমেইন দিয়ে যাত্রা করুন
ট্যাক্সি কোম্পানি নাকি ক্যাব ড্রাইভার? তাহলে .cab ডোমেইন আপনার পরিষেবা উপস্থাপনের জন্য একটি নিখুঁত উপায়।
.cab ডোমেইন কী?
কেন .cab ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
একটি .cab ডোমেন আপনাকে আপনার পরিষেবার প্রয়োজন এমন লোকেদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে:
- সম্ভাব্য রাইডার এবং গ্রাহকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার পরিষেবা পৌঁছে দিন।
- স্থানীয় SEO বুস্ট করুন, আপনার এলাকার প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান ফলাফলে আপনার সাইটটি প্রদর্শিত হতে সাহায্য করুন।
- এটি মনে রাখা, টাইপ করা এবং শেয়ার করা সহজ, যা মুখের সুপারিশের জন্য আদর্শ।
.cab এর ডোমেন তথ্য
