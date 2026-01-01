O que é um domínio .cab?

Um domínio .cab foi criado para levar pessoas a lugares. De empresas de táxi tradicionais a plataformas modernas de transporte por aplicativo. É intuitivo e indica imediatamente sobre o que trata o seu site.

Seja para administrar um serviço de táxi local, lançar um aplicativo ou criar uma plataforma de reservas, um domínio .cab conecta sua marca à mobilidade e à conveniência.