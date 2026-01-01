Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Pegue uma carona com um domínio .cab

Empresa de táxi ou motorista de aplicativo? Então o domínio .cab é a maneira perfeita de representar seus serviços.

O que é um domínio .cab?

Um domínio .cab foi criado para levar pessoas a lugares. De empresas de táxi tradicionais a plataformas modernas de transporte por aplicativo. É intuitivo e indica imediatamente sobre o que trata o seu site.
Seja para administrar um serviço de táxi local, lançar um aplicativo ou criar uma plataforma de reservas, um domínio .cab conecta sua marca à mobilidade e à conveniência.
Por que registrar um domínio .cab?

Um domínio .cab ajudará você a alcançar quem precisa dos seus serviços:

  • Comunique instantaneamente seu serviço a potenciais passageiros e clientes.
  • Aumente o SEO local, ajudando seu site a aparecer em resultados de pesquisa relevantes na sua região.
  • É fácil de lembrar, digitar e compartilhar, ideal para recomendações boca a boca.
Quer você seja taxista há décadas ou esteja apenas começando, um domínio .cab impulsionará seus negócios locais.
Registre um domínio .cab hoje mesmo e comece a atrair tráfego.
