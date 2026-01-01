Seja confiável e digno de confiança com um domínio .ltd.
R$ 197,99ECONOMIZE 83%R$ 32,99 /1º ano
Abreviação de empresa limitada, um domínio .ltd é uma ótima escolha para qualquer negócio, startup ou empreendedor.
O que é um domínio .ltd?
Associado a sociedades de responsabilidade limitada no Reino Unido, Irlanda e Canadá, o domínio .ltd é uma extensão versátil para empresários e profissionais liberais. Não se preocupe se você ainda não constituiu uma empresa – qualquer pessoa pode registrar um domínio .ltd.
Garanta seu domínio .ltd hoje mesmo e mostre aos clientes que eles podem confiar na sua empresa.
Por que registrar um domínio .ltd?
- Um domínio .ltd comunica instantaneamente seu status como uma empresa de responsabilidade limitada.
- Torna sua marca profissional, confiável e fácil de lembrar.
- Mais fácil de registrar do que .com – ótima disponibilidade para nomes de empresas.
- Apoia o SEO e a consistência da marca para empresas que operam sob o nome “Ltd.”.