O que é um domínio .ltd?

Associado a sociedades de responsabilidade limitada no Reino Unido, Irlanda e Canadá, o domínio .ltd é uma extensão versátil para empresários e profissionais liberais. Não se preocupe se você ainda não constituiu uma empresa – qualquer pessoa pode registrar um domínio .ltd.

Garanta seu domínio .ltd hoje mesmo e mostre aos clientes que eles podem confiar na sua empresa.