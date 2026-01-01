Expanda seus horizontes globalmente com um domínio .global.
Comece sua jornada digital internacional com um domínio .global – a escolha perfeita para empresas e indivíduos que não querem se limitar a um único país.
O que é um domínio .global?
Disponível para registro por qualquer pessoa, o domínio .global é um endereço web especializado, projetado para ampliar sua presença global online. Com esse domínio de nível superior, você demonstra a todos que sua marca transcende fronteiras.
Garanta seu domínio .global hoje mesmo e estabeleça uma presença global online.
Por que escolher um domínio .global?
- Perfeito para empresas com alcance ou ambições globais
- Sinaliza presença internacional e inclusão
- Constrói confiança com públicos globais em diversos setores
- Fácil de lembrar e fortalece a marca internacional.