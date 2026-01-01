Développez votre présence mondiale avec un domaine .global
105,99 €ÉCONOMISEZ 69 %32,99 € /1ère année
Démarrez votre aventure numérique internationale avec un domaine .global – le choix idéal pour les entreprises et les particuliers qui ne veulent pas se limiter à un seul pays.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .global ?
Accessible à tous, le domaine .global est une adresse web spécialisée conçue pour renforcer votre présence en ligne à l'international. Grâce à ce domaine de premier niveau, vous démontrez à tous que votre marque dépasse les frontières.
Sécurisez votre domaine .global dès aujourd'hui et établissez une présence mondiale en ligne.
Pourquoi choisir un domaine .global ?
- Idéal pour les entreprises ayant une envergure ou des ambitions internationales
- Signe une présence internationale et une ouverture sur le monde
- Instaure la confiance auprès des publics du monde entier, tous secteurs confondus
- Facile à mémoriser et renforce l'image de marque à l'international.