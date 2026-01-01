Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Développez votre présence mondiale avec un domaine .global

Démarrez votre aventure numérique internationale avec un domaine .global – le choix idéal pour les entreprises et les particuliers qui ne veulent pas se limiter à un seul pays.

Qu'est-ce qu'un domaine .global ?

Accessible à tous, le domaine .global est une adresse web spécialisée conçue pour renforcer votre présence en ligne à l'international. Grâce à ce domaine de premier niveau, vous démontrez à tous que votre marque dépasse les frontières.
Sécurisez votre domaine .global dès aujourd'hui et établissez une présence mondiale en ligne.
Pourquoi choisir un domaine .global ?

  • Idéal pour les entreprises ayant une envergure ou des ambitions internationales
  • Signe une présence internationale et une ouverture sur le monde
  • Instaure la confiance auprès des publics du monde entier, tous secteurs confondus
  • Facile à mémoriser et renforce l'image de marque à l'international.
