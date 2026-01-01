Que signifie un domaine .town ?

Un domaine .town est un domaine géographique de premier niveau, idéal pour les sites web géolocalisés. Il est couramment utilisé par les municipalités, les entreprises locales, les agences immobilières, les organisateurs d'événements et les offices de tourisme qui souhaitent interagir avec leurs communautés.

Que vous gériez le site web de votre ville ou mettiez en valeur les atouts de votre région, l'extension .town renforce ce message directement dans votre URL. Simple et précise, elle s'adapte à tous vos projets, des plus modestes aux plus ambitieux.

Mettez votre communauté au premier plan avec un nom de domaine qui indique clairement à qui vous appartenez.