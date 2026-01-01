Inscrivez votre .ville sur la carte
Un domaine .town est idéal pour les administrations locales, les sites d'information et les projets communautaires qui desservent des villes ou des régions spécifiques.
Pourquoi enregistrer un domaine .town ?
Créez un sentiment d'appartenance plus fort grâce à un nom de domaine qui parle directement à votre public.
- Donnez à votre site une identité locale qui renforce la confiance et la pertinence.
- Rassemblez les communautés et mettez en avant les événements, actualités, services ou initiatives de votre ville.
- Améliorez votre référencement local et facilitez votre visibilité en ligne pour les personnes à proximité.
- Utilisez-le pour tout : conseils municipaux, blogs locaux, annuaires d’entreprises, guides touristiques, etc.
Que signifie un domaine .town ?
Un domaine .town est un domaine géographique de premier niveau, idéal pour les sites web géolocalisés. Il est couramment utilisé par les municipalités, les entreprises locales, les agences immobilières, les organisateurs d'événements et les offices de tourisme qui souhaitent interagir avec leurs communautés.
Que vous gériez le site web de votre ville ou mettiez en valeur les atouts de votre région, l'extension .town renforce ce message directement dans votre URL. Simple et précise, elle s'adapte à tous vos projets, des plus modestes aux plus ambitieux.
Mettez votre communauté au premier plan avec un nom de domaine qui indique clairement à qui vous appartenez.