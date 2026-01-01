Qu'est-ce qu'un domaine .properties ?

L’extension .properties est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels et les plateformes immobilières. Elle est largement utilisée par les agences, les courtiers, les promoteurs et les services d’annonces immobilières qui souhaitent instaurer un climat de confiance et affirmer leur pertinence auprès de leurs clients potentiels.

Que vous mettiez en valeur des maisons, gériez des locations ou promouviez des espaces commerciaux, un domaine .properties vous aide à vous démarquer sur un marché concurrentiel et facilite la découverte de vos services.

Rendez votre site immobilier plus facile à trouver – et plus fiable.