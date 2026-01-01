Ouvrez la porte avec un domaine .properties
39,99 €ÉCONOMISEZ 83 %6,99 € /1ère année
Un espace clair et professionnel dédié aux annonces immobilières, aux agents et aux services immobiliers.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi enregistrer un domaine .properties ?
Faites en sorte que votre nom de domaine soit plus performant pour votre marque ou entreprise immobilière.
- Montrez aux acheteurs, locataires ou investisseurs que votre site est dédié à l'immobilier.
- Améliorez votre référencement local : gagnez en visibilité dans les résultats de recherche pour les requêtes liées à l'immobilier.
- Renforcez votre crédibilité instantanément : utilisez un nom de domaine qui évoque le professionnalisme et l'expertise immobilière.
- Idéal pour les agents, les agences, les plateformes d'annonces ou les marchés immobiliers de niche.
Qu'est-ce qu'un domaine .properties ?
L’extension .properties est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels et les plateformes immobilières. Elle est largement utilisée par les agences, les courtiers, les promoteurs et les services d’annonces immobilières qui souhaitent instaurer un climat de confiance et affirmer leur pertinence auprès de leurs clients potentiels.
Que vous mettiez en valeur des maisons, gériez des locations ou promouviez des espaces commerciaux, un domaine .properties vous aide à vous démarquer sur un marché concurrentiel et facilite la découverte de vos services.
Rendez votre site immobilier plus facile à trouver – et plus fiable.
Informations de domaine pour .properties
TLD
.properties
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €