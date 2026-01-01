New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
रियल एस्टेट लिस्टिंग, एजेंटों और प्रॉपर्टी सेवाओं के लिए एक स्पष्ट, पेशेवर डोमेन।

.properties
.properties डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?

अपने डोमेन को अपने रियल एस्टेट ब्रांड या व्यवसाय के लिए और अधिक प्रभावी बनाएं।
  • खरीदारों, किराएदारों या निवेशकों को दिखाएँ कि आपकी साइट संपत्तियों के बारे में है।
  • स्थानीय एसईओ में सुधार करें - रियल एस्टेट से संबंधित खोजों के लिए बेहतर दृश्यता प्राप्त करें।
  • तुरंत विश्वसनीयता बनाएँ - एक ऐसा डोमेन चुनें जो व्यावसायिकता और रियल एस्टेट विशेषज्ञता का संकेत देता हो।
  • एजेंटों, फर्मों, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म या विशिष्ट संपत्ति बाजारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.properties डोमेन क्या है?

.properties एक्सटेंशन रियल एस्टेट पेशेवरों और प्लेटफॉर्मों के लिए बनाया गया एक शीर्ष-स्तरीय डोमेन है। इसका व्यापक रूप से उपयोग एजेंसियों, ब्रोकरों, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी लिस्टिंग सेवाओं द्वारा किया जाता है जो संभावित ग्राहकों के साथ विश्वास और प्रासंगिकता स्थापित करना चाहते हैं।
चाहे आप घरों का प्रदर्शन कर रहे हों, किराये का प्रबंधन कर रहे हों या व्यावसायिक स्थानों का प्रचार कर रहे हों, .properties डोमेन आपको भीड़ भरे बाजार में अलग दिखने में मदद करता है और आपकी सेवाओं को आसानी से खोजने योग्य बनाता है।
अपनी रियल एस्टेट साइट को ढूंढना और उस पर भरोसा करना आसान बनाएं।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

.properties के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.properties
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

