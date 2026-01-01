.industries डोमेन क्या है?

.industries डोमेन औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों, संगठनों और नवप्रवर्तकों के लिए बनाया गया एक पेशेवर शीर्ष-स्तरीय डोमेन है। यह निर्माताओं, इंजीनियरिंग फर्मों, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और बी2बी सेवा प्लेटफार्मों के लिए आदर्श है।

.industries डोमेन के साथ, आपकी वेबसाइट अधिक लक्षित, प्रासंगिक और यादगार बन जाती है। यह आपके बाज़ार की भाषा बोलती है — जिससे आपको जुड़ने, प्रतिस्पर्धा करने और विकास करने में मदद मिलती है।

व्यवसाय के लिए बनाए गए डोमेन के साथ एक दमदार छाप छोड़ें।