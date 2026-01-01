Was ist eine .industries-Domain?

Eine .industries-Domain ist eine professionelle Top-Level-Domain, die für Unternehmen, Verbände und Innovatoren im gesamten Industriesektor entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für Hersteller, Ingenieurbüros, Logistikdienstleister und B2B-Serviceplattformen.

Mit einer .industries-Domain wird Ihre Website zielgerichteter, relevanter und einprägsamer. Sie spricht die Sprache Ihres Marktes – und hilft Ihnen so, Kontakte zu knüpfen, sich im Wettbewerb zu behaupten und zu wachsen.

Hinterlassen Sie einen starken Eindruck mit einer Domain, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde.