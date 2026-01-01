Gestalten Sie Ihre Zukunft auf einer .industries-Domain.
46,99 €79 % SPAREN9,99 € /im 1. Jahr
Eine .industries-Domain verleiht Ihrer Marke Gewicht und Professionalität.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum sollte man sich für eine .industries-Domain entscheiden?
Geben Sie Ihrem Unternehmen einen Domainnamen, der Größe, Expertise und Zweck widerspiegelt.
- Stärken Sie Ihre Branche und positionieren Sie Ihre Marke mit einer Domain, die auf Fertigung, Produktion oder Schwerindustrie zugeschnitten ist.
- Schaffen Sie eine starke und vertrauenswürdige Präsenz im wettbewerbsintensiven B2B-Umfeld.
- Nutzen Sie Ihre Domain, um spezifische Märkte zu erschließen – von Logistik und Energie bis hin zur Fertigung und darüber hinaus.
- Erklären Sie Ihren Kunden, Partnern und Lieferanten auf einen Blick, worauf es ankommt.
Was ist eine .industries-Domain?
Eine .industries-Domain ist eine professionelle Top-Level-Domain, die für Unternehmen, Verbände und Innovatoren im gesamten Industriesektor entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für Hersteller, Ingenieurbüros, Logistikdienstleister und B2B-Serviceplattformen.
Mit einer .industries-Domain wird Ihre Website zielgerichteter, relevanter und einprägsamer. Sie spricht die Sprache Ihres Marktes – und hilft Ihnen so, Kontakte zu knüpfen, sich im Wettbewerb zu behaupten und zu wachsen.
Hinterlassen Sie einen starken Eindruck mit einer Domain, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde.
Domaininformationen für .industries
TLD
.industries
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €