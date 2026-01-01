Halten Sie es mit einer .cool-Domain aktuell.
46,99 €87 % SPAREN5,99 € /im 1. Jahr
Eine .cool-Domain ist ideal für Trendsetter, Marken oder Inhaltsersteller, die sich mit einer witzigen, einzigartigen Webadresse von der Masse abheben möchten.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Cool, gelassen und gefasst
Die .cool-Endung eignet sich perfekt für Influencer, Designer, Entertainer, Lifestyle-Marken, YouTuber und innovative Startups. Auch für Produkteinführungen, Herzensprojekte, Clubs oder Inhalte mit einem spielerischen, kulturellen oder unkonventionellen Charakter ist sie eine Überlegung wert.
Wenn Ihre Marke von Originalität, Humor oder Jugendlichkeit lebt, dann ist .cool genau das Richtige für Sie.
Warum sollte man sich für einen .cool-Domainnamen entscheiden?
Eine .cool-Domain ist einprägsam, macht Spaß und bietet ideale Voraussetzungen für ein cleveres Branding. Sie hilft Ihren Inhalten, sich von der Masse seriös klingender Domains abzuheben und bietet Ihrer Zielgruppe etwas, das im Gedächtnis bleibt.
Egal, ob Sie viral gehen, eine treue Anhängerschaft aufbauen oder einfach nur ein Statement setzen wollen – .cool verleiht Ihrem Namen Persönlichkeit ohne unnötigen Schnickschnack.
Gestalte deinen eigenen Stil. Registriere noch heute deine .cool-Domain und gib deiner Website einen Namen, der so markant ist wie deine Marke.