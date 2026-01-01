Sprechen Sie mit Entwicklern mit einer .codes-Domain.

72,99  €90 % SPAREN
6,99  € /im 1. Jahr

Eine .codes-Domain eignet sich hervorragend für Entwickler, Tech-Blogs oder Rabattplattformen, um Software oder Preisnachlässe zu teilen.

.codes
Entschlüsseln Sie den Code

Egal ob Sie Code-Snippets veröffentlichen, eine Programmierplattform starten oder Tools teilen, eine .codes-Domain verleiht Ihrer Website eine intelligente, zielgerichtete Identität, die bei einem technisch versierten Publikum sofort Anklang findet.
Zusätzlich zu GitHub-Portfolios und API-Dokumentationsseiten eignet sich diese Erweiterung auch hervorragend für Bildungsplattformen, interne Entwicklertools, Repositories und Communities, die sich um Sprachen, Frameworks oder Code-Sharing drehen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .codes-Domain registrieren?

Eine .codes-Domain signalisiert Ihrer Zielgruppe genau, was sie erwartet – Inhalte, Tools oder Services mit Fokus auf Code. Sie hilft Ihnen, sich von generischen Tech-Domains abzuheben, indem sie aussagekräftiger und zielgerichteter ist.
Es ist kurz, flexibel und weit verbreitet – und bietet Ihnen so mehr Freiheit bei der Gestaltung Ihres Projekts ohne Kompromisse.
Registrieren Sie noch heute Ihre .codes-Domain und geben Sie Ihrer Tech-Präsenz einen Namen, dem Entwickler vertrauen.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

