Mit einer .cc-Domain Ihre Website erstellen
Die .cc-Domainendung eignet sich für alle Arten von Websites. Sie ist kurz, einprägsam und leicht zu schreiben.
.cc – Eine vielseitige Domainendung
Ursprünglich als länderspezifische Top-Level-Domain der Kokosinseln eingeführt, ist .cc inzwischen viel mehr. Die kurze und einzigartige .cc-Domain ist eine der beliebtesten Alternativen zu .com für Ihre persönliche und professionelle E-Mail-Adresse oder Website – von Blogs, Portfolios und Marketingagenturen bis hin zu Unternehmenswebsites.
Ist .cc eine gute Domainendung?
Mit der Registrierung eines .cc-Domainnamens hebt sich Ihre Website von denen ab, die beliebte TLDs wie .com und .net verwenden. Es gibt viel Raum für Kreativität mit .cc - es kann für Radsportvereine (Cycling Clubs), Consulting-Firmen, Callcenter, Kryptowährungs-Unternehmen und mehr stehen. Die Eingabe dieser TLD ist super einfach und schnell, da Sie nur zweimal dieselbe Taste drücken müssen.
.cc Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
