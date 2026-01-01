.cc ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für die Kokos-(Keeling-) Inseln, ein Außengebiet Australiens im Indischen Ozean. Trotz ihres Ursprungs ist die Domain-Endung bei Website-Besitzern außerhalb der Inselgruppe inzwischen weit verbreitet.

Ein Beispiel für eine Website, die die .cc-Domain verwendet, ist Arduino, ein Open-Source-Softwareunternehmen. Sie verwendet die Erweiterung, da .cc für die Creative-Commons-Lizenz stehen kann.