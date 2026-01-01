Schaffen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit einer .llc-Domain
Speziell für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs) entwickelt, vermittelt eine .llc-Domain einen professionellen ersten Eindruck.
Wo Ihr Unternehmen auf Ihre Marke trifft
Die Domainendung .llc ist speziell für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs) vorgesehen. Wenn Ihr Unternehmen rechtlich als GmbH registriert ist, signalisiert diese Domain Ihren potenziellen Kunden und Partnern, dass Sie es ernst meinen.
Die Verwendung der Endung .llc in der Webadresse Ihres Unternehmens sorgt für eine einheitliche rechtliche Identität und Online-Präsenz. Sie zeigt, dass Sie nicht einfach nur ein weiteres Online-Unternehmen sind, sondern eine eingetragene Firma mit professioneller Basis.
Warum eine .llc-Domain wählen?
Die .llc-Domainendung eignet sich ideal für eingetragene Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs) jeder Größe, vom Einzelunternehmer bis zum wachsenden Startup. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für unterschiedlichste Branchen – ob Beratung, Technologie, Einzelhandel oder Immobilien – und stärkt Ihre professionelle Reputation.
Es ist auch eine hervorragende Wahl für Unternehmen in Regionen, in denen die Rechtsform der LLC (Limited Liability Company) weithin anerkannt und geschätzt ist. Mit einer .llc-Domain vermittelt Ihre Website sowohl lokalen als auch internationalen Nutzern sofort Seriosität.
Begehrte Domainnamen sind schnell vergriffen. Wenn jemand anderes die .llc-Domain registriert, die Sie im Auge haben, gehört sie ihm. Sichern Sie sich Ihre Domain also, bevor jemand anderes seine Marke darauf aufbaut.