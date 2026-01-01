Setzen Sie ein klares und gleichzeitig ruhiges Statement mit einer .blue-Domain.
11,99 € /im 1. Jahr
Cool, gelassen und voller Bedeutung – eine .blue-Domain ist eine einzigartige Möglichkeit, eine einprägsame, emotionsgeladene Online-Identität aufzubauen.
Was bedeutet eine .blue-Domain?
Die Farbe Blau ist stark symbolträchtig – sie wird oft mit Vertrauen, Kreativität, Professionalität und Frieden assoziiert. Daher eignet sich .blue hervorragend für alles, von Tech-Startups und Umweltinitiativen bis hin zu persönlichen Portfolios, Wohltätigkeitsorganisationen und Modemarken.
Es ist auch eine großartige Option für kreatives Wortspiel und farbbasiertes Branding – so sticht Ihre Website hervor und Ihre Botschaft wird verstärkt.
Warum sollte man sich für einen .blue-Domainnamen entscheiden?
Mit .blue wählen Sie mehr als nur eine Farbe – Sie wählen ein Gefühl. Es vermittelt Zuverlässigkeit und Ruhe und macht Ihre Website vom ersten Moment an einladender und einprägsamer.
Da .blue weniger gesättigt ist als herkömmliche Domains, haben Sie mehr Flexibilität bei der Namenswahl. Und es steht jedem offen – keine Einschränkungen, nur kreative Freiheit.
Möchten Sie Ihrer Marke Bedeutung verleihen? Registrieren Sie noch heute Ihre .blue-Domain und erwecken Sie Ihre Vision online zum Leben.
Domaininformationen für .blue
TLD
.blue
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja