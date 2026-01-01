.tech domain

Warum die Top-Level-Domain .tech wählen?

Die Domainendung .tech widmet sich allen Dingen der Technik. Sie repräsentiert die starke Tech-Positionierung Ihrer Website in der Branche, egal ob Sie eine Tech-Marke mit einem etablierten Ruf oder ein Tech-Startup sind, das erst am Anfang seiner professionellen Reise steht.

.tech-Domainnamen stehen für Innovation, Entwicklung und Veränderung. Sie verleihen Ihrer Website einen Sinn und lassen Sie wie eine Marke klingen, die die Zukunft aufbauen wird.