.tech
Warum die Top-Level-Domain .tech wählen?

Die Domainendung .tech widmet sich allen Dingen der Technik. Sie repräsentiert die starke Tech-Positionierung Ihrer Website in der Branche, egal ob Sie eine Tech-Marke mit einem etablierten Ruf oder ein Tech-Startup sind, das erst am Anfang seiner professionellen Reise steht.
.tech-Domainnamen stehen für Innovation, Entwicklung und Veränderung. Sie verleihen Ihrer Website einen Sinn und lassen Sie wie eine Marke klingen, die die Zukunft aufbauen wird.
Bauen Sie Ihre Marke mit einer .tech-Domain auf

Obwohl die .tech TLD relativ spezifisch ist, definiert sie nur, dass Ihre Website in die Technologiebranche gehört. Es wird nicht angegeben, ob Sie ein Online-Unternehmen, eine Community von Technikbegeisterten oder ein Blog sind, der Neuigkeiten über die Technikwelt teilt.
Dies bedeutet, dass .tech-Domainnamen für jeden im Technologiesektor eine gute Wahl sein können. Sie sind eine sichere und professionelle Wahl, die für eine Vielzahl von technologiebezogenen Websites geeignet ist, ob groß oder klein.
.tech Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

