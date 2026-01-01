.at ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Österreich. Sie wird von nic.at verwaltet, um sicherzustellen, dass sie weltweit nur einmal registriert wird.

Es gibt einige Gründe, warum eine Website mit der Endung .at großartig für österreichische Unternehmen ist. Österreichische Kunden sind an .at-Domains gewöhnt und bevorzugen Websites mit dieser Domainendung.

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass eine österreichische Domain bei lokalen Suchergebnissen besser platziert wird, was Ihre Online-Marketing-Strategie effizienter macht, wenn Sie auf ein österreichisches Publikum abzielen.

Auf der anderen Seite können Marken, die auf „at“ enden, diese Endung verwenden, um eine einprägsame und einzigartige Webadresse zu schaffen.