Was ist eine .boutique-Domain?
Eine .boutique-Domain ist ideal für kleine, stilvolle und unabhängige Marken. Sie signalisiert Besuchern, dass Ihre Website etwas Durchdachtes und Ausgewähltes bietet, keine Massenware.
Von Online-Shops bis hin zu lokalen Studios – es ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die Kreativität und Sorgfalt in den Vordergrund stellen.
Warum eine .boutique-Domain registrieren?
Eine .boutique-Domain präsentiert Ihre einzigartigen Produkte. Sie zeigt, was Sie auszeichnet. Eine .boutique-Domain vermittelt sofort Qualität, Stil und Individualität. Sie hilft Ihnen, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Ideal für Käufer, Follower oder Kunden, die Wert auf Design und Details legen. Besucher wissen genau, was sie erwartet – ein sorgfältig ausgewähltes, nicht überfülltes Erlebnis. Sie zeigt Besuchern, was sie erwartet.
Wählen Sie Ihre Domain bewusst und präsentieren Sie Ihre Marke mit .boutique.
Domaininformationen für .boutique
TLD
.boutique
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €