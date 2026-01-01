Mit einer .net-Domain zum Profi werden
Entfesseln Sie das Potenzial einer .net-Domain
Als eine der begehrtesten, einzigartigen Top-Level-Domains auf der ganzen Welt ist .net eine gute Alternative zu .com. Ursprünglich für Netzwerk-Websites geschaffen, ist die beliebte Domain-Endung jetzt auch für alle Arten von kommerziellen Organisationen verfügbar.
Warum sollten Sie sich für eine .net-Domain entscheiden?
Mit einer .net Domain können Sie den Ruf Ihrer Marke stärken, ganz gleich, ob Sie eine Unternehmenswebsite oder ein Online-Portfolio einrichten. Da diese Top-Level-Domain den meisten Internetnutzern vertraut ist, fällt es potenziellen Kunden leichter, Ihnen zu vertrauen. Der größte Vorteil besteht darin, dass Sie bei Ihrer bevorzugten Domain weniger Konkurrenz haben als bei einer .com-Domain.
Domaininformationen für .net
TLD
.net
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €
.net Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
