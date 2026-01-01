.net ist die Abkürzung für „Netzwerk“, da diese Domainendung ursprünglich für Unternehmen gedacht war, die sich mit Netzwerktechnologien und webbezogenen Diensten befassen – wie z. B. Internetdienstanbieter.

Im Laufe der Zeit setzte sich die Endung jedoch immer mehr durch. Heute gibt der Betreiber des .net-Registers, Verisign, an, dass auf dem Markt mehr als 13 Millionen .net-Domains registriert sind. Wenn die bevorzugte .com-Domain nicht verfügbar ist, entscheiden sich immer mehr Unternehmen und Nutzer für die .net-Alternative. Die Besucher sehen darin eine geeignete Alternative, die als seriös gilt.