Geben Sie Ihrem Unternehmen einen Namen, dem die Leute vertrauen – mit einer .gmbh-Domain.
46,99 €38 % SPAREN28,99 € /im 1. Jahr
Für GmbH-registrierte Unternehmen sorgt eine .gmbh-Domain für sofortige Glaubwürdigkeit.
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum eine .gmbh-Domain wählen?
Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität im DACH-Raum und darüber hinaus.
- Schaffen Sie sofort Vertrauen. Zeigen Sie Kunden, Klienten und Partnern, dass Sie ein verifiziertes und eingetragenes Unternehmen sind.
- Kommunizieren Sie Ihre Unternehmensstruktur klar mit einer Domain, die Ihren GmbH-Status widerspiegelt.
- Bauen Sie eine Marke auf, die vom ersten Kontakt an glaubwürdig und gesetzeskonform wirkt.
- Nutzen Sie sie, um Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder anderen deutschsprachigen Ländern zu bedienen.
Was ist eine .gmbh-Domain?
Eine .gmbh-Domain ist eine geschützte Top-Level-Domain, die ausschließlich für offiziell als GmbH eingetragene Unternehmen bestimmt ist – eine Rechtsform, die der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) im deutschsprachigen Raum ähnelt. Nur verifizierte Unternehmen mit dieser Rechtsform können sie registrieren.
Diese Erweiterung verleiht Ihrem Unternehmen Glaubwürdigkeit, stärkt Ihren Unternehmensstatus und trägt dazu bei, dass Sie von der richtigen Zielgruppe gefunden werden. Ob lokal oder global – sie schafft von Anfang an Vertrauen.
Zeigen Sie mit Ihrer Domain, wie stark Ihr Unternehmen ist. Registrieren Sie noch heute Ihre .gmbh-Domain und beweisen Sie Ihren Kunden, dass sie bei uns in guten Händen sind.
Domaininformationen für .gmbh
TLD
.gmbh
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €