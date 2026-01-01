Qu'est-ce qu'un domaine .gmbh ?

Un domaine .gmbh est un domaine de premier niveau restreint, conçu exclusivement pour les entreprises officiellement enregistrées en tant que GmbH – une entité juridique similaire à une société à responsabilité limitée (SARL) dans les pays germanophones. Seules les entreprises vérifiées ayant cette structure peuvent l'enregistrer.

Cette extension renforce votre crédibilité, consolide votre image d'entreprise et vous assure d'être trouvé par la bonne audience. Que vous soyez une entreprise locale ou internationale, elle instaure un climat de confiance dès le départ.

Faites de votre nom de domaine le reflet de la solidité de votre entreprise. Enregistrez votre domaine .gmbh dès aujourd'hui et montrez à vos clients qu'ils sont entre de bonnes mains.