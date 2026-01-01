Donnez à votre entreprise un nom de confiance avec un domaine .gmbh
46,99 €ÉCONOMISEZ 38 %28,99 € /1ère année
Pour les entreprises enregistrées en GmbH, un domaine .gmbh apporte une crédibilité instantanée.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi choisir un domaine .gmbh ?
Renforcez votre identité commerciale sur le marché DACH et au-delà.
- Établissez immédiatement la confiance. Montrez à vos clients et partenaires que vous êtes une entreprise vérifiée et enregistrée.
- Communiquez clairement votre structure juridique avec un nom de domaine reflétant votre statut de GmbH.
- Construisez une marque crédible et conforme dès le premier contact.
- Utilisez-la pour servir vos clients en Allemagne, en Autriche, en Suisse ou sur tout marché germanophone.
Qu'est-ce qu'un domaine .gmbh ?
Un domaine .gmbh est un domaine de premier niveau restreint, conçu exclusivement pour les entreprises officiellement enregistrées en tant que GmbH – une entité juridique similaire à une société à responsabilité limitée (SARL) dans les pays germanophones. Seules les entreprises vérifiées ayant cette structure peuvent l'enregistrer.
Cette extension renforce votre crédibilité, consolide votre image d'entreprise et vous assure d'être trouvé par la bonne audience. Que vous soyez une entreprise locale ou internationale, elle instaure un climat de confiance dès le départ.
Faites de votre nom de domaine le reflet de la solidité de votre entreprise. Enregistrez votre domaine .gmbh dès aujourd'hui et montrez à vos clients qu'ils sont entre de bonnes mains.