Le TLD de référence pour les salons en ligne et les espaces créatifs

Le domaine .cafe n'est pas réservé aux cafés : il est idéal pour les marques qui misent sur la communauté et la culture. Pensez aux cafés éphémères, aux cafés d'art, aux espaces de coworking, aux newsletters culinaires, ou encore aux plateformes de discussion en ligne.

Sans restriction sectorielle, chacun peut s'inscrire et utiliser l'extension .cafe pour donner une image décontractée à sa présence en ligne. Que vous souhaitiez accueillir des visiteurs physiques ou créer un espace numérique convivial, l'extension .cafe, courte et polyvalente, convient aux créateurs, aux curateurs et aux entreprises.