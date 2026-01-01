Qu'est-ce qu'un domaine .glass ?

Un domaine .glass est un domaine de premier niveau destiné aux entreprises et aux créateurs liés à l'univers du verre, que ce soit par le biais de produits physiques, d'œuvres créatives ou de technologies innovantes. Il est prisé des artistes, des fabricants, des experts en optique et des développeurs de technologies.

Cette extension permet à votre domaine de se démarquer tout en indiquant clairement votre activité. C'est un choix judicieux et élégant pour les marques qui privilégient la précision, la clarté et la qualité.