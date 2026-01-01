Redéfinissez le succès avec un domaine .re
8,99 € /1ère année
Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'île de La Réunion ou conquérir le secteur immobilier, un domaine .re pourrait être la solution idéale pour vous.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .re ?
Créé spécifiquement pour l'île de La Réunion, le domaine de premier niveau .re est accessible à toute personne résidant dans les pays de l'UE, en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Géré par l'AFNIC, la même organisation qui gère également les domaines .fr, l'extension .re est un choix fiable et sécurisé.
Enregistrez dès aujourd'hui votre nom de domaine .re et optimisez le site web de votre entreprise.
Pourquoi choisir un domaine .re ?
- Démarquez-vous avec un domaine moins saturé que .com ou .net
- Plus de disponibilité, vous offrant de nombreuses options pour trouver le nom idéal
- Accentueux, court et facile à mémoriser pour les visiteurs
- Souvent reconnu comme l'abréviation de « immobilier » – idéal pour les professionnels de l'immobilier
Enfin, si vous travaillez dans le secteur immobilier, vous n’aurez pas besoin d’acheter des noms de domaine distincts pour pénétrer de nouveaux marchés anglophones.