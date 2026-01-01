Qu'est-ce qu'un domaine .re ?

Créé spécifiquement pour l'île de La Réunion, le domaine de premier niveau .re est accessible à toute personne résidant dans les pays de l'UE, en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Géré par l'AFNIC, la même organisation qui gère également les domaines .fr, l'extension .re est un choix fiable et sécurisé.

Enregistrez dès aujourd'hui votre nom de domaine .re et optimisez le site web de votre entreprise.