Qu'est-ce qu'un domaine .pm ?

Initialement le code pays de Saint-Pierre-et-Miquelon, le domaine .pm est désormais disponible pour une utilisation dans le monde entier.

Il est couramment utilisé comme une astuce de nom de domaine ou une abréviation astucieuse – notamment pour les sites web liés à la gestion de projets, aux événements après-midi ou à la marque personnelle.