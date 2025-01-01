Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Qu'est-ce qu'un domaine .ag ?

.ag est le domaine de premier niveau national (ccTLD) officiel d'Antigua-et-Barbuda, un État insulaire des Caraïbes. Au fil des ans, cette extension est devenue populaire auprès des entreprises germanophones, car « AG » signifie simplement société anonyme en allemand.
Le terme « .ag » évoque également l'agriculture, ce qui rend un domaine .ag idéal pour toute personne vendant des fruits, légumes et produits laitiers frais. Réservez votre domaine .ag dès maintenant et profitez de ses nombreux avantages !
Pourquoi acheter un domaine .ag ?

Bien qu’il s’agisse d’un TLD de code pays, n’importe qui peut enregistrer un domaine .ag sans aucune restriction, quel que soit son lieu de résidence.
Vous pouvez utiliser ce domaine polyvalent pour cibler les résidents d'Antigua-et-Barbuda et des pays germanophones, ainsi que pour vous engager dans des secteurs spécifiques comme la production agricole et l'élevage – tout est possible.
