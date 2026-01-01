Conquérir le public britannique avec un domaine .uk
10,99 €ÉCONOMISEZ 27 %7,99 € /1ère année
Les Britanniques adorent leurs traditions – sécurisez l'une des extensions de domaine les plus établies et faites forte impression avec un domaine .uk.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Renforcez votre marque avec un domaine .uk
Que vous gériez une entreprise en Angleterre ou dans tout le Royaume-Uni, l'achat d'un nom de domaine .uk peut renforcer la crédibilité de votre marque. Conçu spécifiquement pour le Royaume-Uni, le domaine .uk est accessible à tous.
Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .uk, localisez votre site web en anglais britannique et entrez sur le marché comme un local.
Gagnez en visibilité avec les domaines .uk
Quel que soit l’objectif de votre site web – qu’il s’agisse d’un simple blog, d’une boutique en ligne, d’un site de restaurant ou d’un portfolio –, posséder une extension de domaine .uk vous aide à mieux vous positionner dans les résultats de recherche locaux.
Vous paraîtrez également plus fiable et légitime auprès de vos visiteurs britanniques : l’achat d’un nom de domaine en .uk témoigne d’un engagement important envers ce marché.