Que signifie un domaine .vip ?

Un domaine .vip est destiné à ceux qui ne se contentent pas de se démarquer, mais qui atteignent le sommet et revendiquent une place exclusive.

Idéal pour les marques de luxe, les services exclusifs ou les communautés d'élite, un domaine .vip vous distingue immédiatement par son style et son élégance.