Qu'est-ce qu'un domaine .bz ?

Un domaine .bz est un domaine de premier niveau national (ccTLD) pour le Belize. Si vous envisagez de vous implanter sur ce marché, un domaine .bz vous permettra d'établir des liens avec la clientèle locale. Vous pouvez également utiliser ce domaine pour votre entreprise, quel que soit le pays ou le secteur d'activité : sa ressemblance avec le mot « business » (entreprise) explique sa grande popularité auprès des entrepreneurs.

Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .bz et témoignez de votre engagement envers le marché bélizien.