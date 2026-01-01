O que é um domínio .bz?

Um domínio .bz é um domínio de topo de código de país (ccTLD) para Belize. Se você planeja entrar nesse mercado, um domínio .bz ajudará você a se conectar com os moradores locais. Alternativamente, sinta-se à vontade para usar este domínio para o seu negócio em qualquer país e em qualquer setor – devido à sua semelhança com a palavra "business" (negócio), os domínios .bz são muito populares entre empreendedores.

Registre hoje mesmo seu próprio domínio .bz e demonstre seu compromisso com o mercado belizenho.