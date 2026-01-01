Comece seu negócio em Belize ou em qualquer outro lugar com um domínio .bz.
R$ 120,99 /1º ano
Entre em Belize como um local ou atraia um público global com o domínio .bz – ideal também para mostrar que você está no mercado.
O que é um domínio .bz?
Um domínio .bz é um domínio de topo de código de país (ccTLD) para Belize. Se você planeja entrar nesse mercado, um domínio .bz ajudará você a se conectar com os moradores locais. Alternativamente, sinta-se à vontade para usar este domínio para o seu negócio em qualquer país e em qualquer setor – devido à sua semelhança com a palavra "business" (negócio), os domínios .bz são muito populares entre empreendedores.
Registre hoje mesmo seu próprio domínio .bz e demonstre seu compromisso com o mercado belizenho.
Por que escolher um domínio .bz?
- Domínio de nível superior de código de país (ccTLD) oficial de Belize, também usado como abreviação para "business" (negócios)
- Aberto a todos, sem restrições locais
- Ótimo para startups e empresas que desejam um domínio mais curto e fácil de associar à marca
- Ajuda as empresas a parecerem inovadoras e modernas
- Mais fácil de registrar nomes em comparação com os domínios .com, que já estão saturados.