Ter um domínio .pet no URL do seu site abrange todos os tipos de conexões com animais – seja um negócio de acessórios para animais de estimação, um centro de compartilhamento de dicas de cuidados especializados, uma coleção de vídeos adoráveis ou uma homenagem carinhosa ao seu companheiro.
Dê destaque à sua paixão por animais de estimação com um domínio .pet.
Você é veterinário, passeador de cães, dono de um café com gatos ou simplesmente apaixonado pelo seu animal de estimação superstar? O domínio .pet permite que você se comunique diretamente com seu público.
É uma solução ideal para quem está construindo uma marca, negócio ou blog voltado para animais de estimação. Com opções de nomes como treats.pet ou adoptme.pet, seu endereço na web se torna instantaneamente atraente e memorável.
Demonstre claramente seu amor pelos animais de estimação.
Registre um domínio .pet para dar aos seus amigos peludos, emplumados ou com nadadeiras um lar digital. Seja para contar a história do seu cãozinho resgatado, lançar um blog sobre cuidados com pássaros ou construir uma comunidade de nicho para animais de estimação, o .pet oferece um domínio que transmite uma sensação pessoal.
É também uma escolha inteligente para empresas que desejam se destacar no setor pet. Essa extensão de domínio, por si só, informa aos usuários exatamente do que se trata, mesmo antes de eles visitarem seu site.
Então, prepare-se para lançar um espaço online onde os amantes de animais se sintam em casa. Registre seu domínio .pet hoje mesmo!