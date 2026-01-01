Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .fund?

Um domínio .fund é ideal para quem trabalha com recursos, sejam eles financeiros ou de outra natureza. É um endereço web inteligente e claro para organizações sem fins lucrativos, empresas de investimento, campanhas de arrecadação de fundos ou programas de financiamento.
Se o seu objetivo é causar impacto, ajudar outros a contribuir ou gerir o crescimento com integridade, um domínio .fund define o tom certo para o seu público.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um domínio .fund?

Um domínio .fund pode ajudar a alcançar mais pessoas.

  • Seja na área financeira ou filantrópica, o .fund deixa sua missão clara.
  • Ele gera confiança com doadores e parceiros.
  • Ele permite que você garanta o nome desejado sem adicionar caracteres extras ou hífens.
Independentemente da sua causa, um domínio .fund ajudará você a se conectar com as pessoas certas.
Registre seu domínio .fund hoje mesmo.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

