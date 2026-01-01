O que é um domínio .fund?

Um domínio .fund é ideal para quem trabalha com recursos, sejam eles financeiros ou de outra natureza. É um endereço web inteligente e claro para organizações sem fins lucrativos, empresas de investimento, campanhas de arrecadação de fundos ou programas de financiamento.

Se o seu objetivo é causar impacto, ajudar outros a contribuir ou gerir o crescimento com integridade, um domínio .fund define o tom certo para o seu público.