Torne seu espaço online acolhedor e convidativo com um domínio .family.
R$ 246,99ECONOMIZE 73%R$ 65,99 /1º ano
Um domínio .family é uma opção versátil para criar uma atmosfera acolhedora e calorosa – seja para um blog familiar, um site comunitário ou uma presença online para sua empresa familiar.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Um domínio de nível superior (TLD) para famílias, comunidades e conexões genuínas.
Criado para promover a união, o domínio .family oferece uma oportunidade única para mostrar a identidade, os valores ou o propósito compartilhado da sua família.
Adicione o domínio .family ao seu endereço web e crie um espaço acolhedor e voltado para a comunidade que se destaque da concorrência.
Faça com que seu espaço online pareça um lar.
Um domínio como thejanedoe.family mostra ao mundo que vocês pertencem uma à outra – ideal para compartilhar as histórias, os momentos importantes e as lembranças da sua família em um blog que reflita seus valores.
Enquanto isso, se você estiver inclinado a usar um domínio .family para fins organizacionais, algo como happyhearts.family demonstra que seu grupo ou marca valoriza o cuidado e a conexão.
Já tem em mente o domínio .family ideal? Garanta o seu hoje mesmo antes que seja tarde demais!