Dê visibilidade ao seu negócio com um domínio .place.
R$ 142,99ECONOMIZE 31%R$ 98,99 /1º ano
Perfeito para viagens, eventos, negócios locais ou polos criativos. Um domínio .place ajuda as pessoas a encontrarem você rapidamente.
O que é um domínio .place?
Um domínio .place é um endereço web flexível e focado em localização, criado para destinos, comunidades e experiências. Seja para promover um espaço físico, lançar uma plataforma digital ou construir uma comunidade online, o .place dá ao seu site um nome com significado.
É suficientemente abrangente para uso criativo, mas também suficientemente específico para criar um senso de conexão, identidade e propósito.
Por que escolher um domínio .place?
Um domínio .place dirá às pessoas sobre o que você é.
- É orientado para a localização e significativo. Sugere instantaneamente um destino, local ou espaço de encontro.
- É perfeito para empresas locais e marcas de viagens.
- Reforça sua conexão com uma cidade, região ou conceito.
- É versátil. Funciona para locais físicos, comunidades online ou pontos de encontro virtuais.
Adicione um senso de presença e propósito que domínios genéricos não conseguem igualar com um domínio .place.
Pronto para reivindicar seu espaço online? Registre um domínio .place hoje mesmo.
Informações de domínio para .place
TLD
.place
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09