O que é um domínio .place?

Um domínio .place é um endereço web flexível e focado em localização, criado para destinos, comunidades e experiências. Seja para promover um espaço físico, lançar uma plataforma digital ou construir uma comunidade online, o .place dá ao seu site um nome com significado.

É suficientemente abrangente para uso criativo, mas também suficientemente específico para criar um senso de conexão, identidade e propósito.