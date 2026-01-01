Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .place?

Um domínio .place é um endereço web flexível e focado em localização, criado para destinos, comunidades e experiências. Seja para promover um espaço físico, lançar uma plataforma digital ou construir uma comunidade online, o .place dá ao seu site um nome com significado.
É suficientemente abrangente para uso criativo, mas também suficientemente específico para criar um senso de conexão, identidade e propósito.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um domínio .place?

Um domínio .place dirá às pessoas sobre o que você é.

  • É orientado para a localização e significativo. Sugere instantaneamente um destino, local ou espaço de encontro.
  • É perfeito para empresas locais e marcas de viagens.
  • Reforça sua conexão com uma cidade, região ou conceito.
  • É versátil. Funciona para locais físicos, comunidades online ou pontos de encontro virtuais.
Adicione um senso de presença e propósito que domínios genéricos não conseguem igualar com um domínio .place.
Pronto para reivindicar seu espaço online? Registre um domínio .place hoje mesmo.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Informações de domínio para .place

TLD
.place
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09

